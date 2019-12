F1 ABU DHABI: HAMILTON SI AGGIUDICA L’ULTIMA POLE DELLA STAGIONE

Lewis Hamilton (Mercedes) non è mai sazio e, dopo un lungo digiuno di pole, ha voluto fortemente imporsi nell’ultima sessione di qualifiche della stagione segnando il record della pista con 1’34”779. Al traguardo è stata una doppietta Mercedes, ma Bottas, penalizzato per cambiamenti alla power unit, partirà dal fonco dello schieramento cedendo così il posto in prima fila a Max Verstappen (Red Bull).

Quarto e quinto in classifica, Leclerc e Vettel partiranno appaiati in seconda fila ma il monegasco ha perso un’occasione di migliorarsi arrivando in ritardo alla partenza dell’ultimo teorico giro lanciato e ricevendo subito la bandiera di fine prove-

Dietro di loro Alexander Albon con la seconda Red Bull e, primo degli altri, Lando Norris (McLaren) mentre Daniel Ricciardo (Renault), ottavo, con Carlos Sainz (McLaren) e Nico Hulkenberg (Renault) completa un poker di vetture motorizzate Renault a chiudere la classifica della Q3.

Fermi alla Q2 Racing Point, Toro Rosso e Magnussen (Haas) mentte il suo compagno Grosjen è stato l’ultimo a non superare la Q1 insieme alle due Alfa Romeo, mai a loro agio in questo weekend, ed alle solite Williams.

F1 GP ABU DHABI - Qualifiche