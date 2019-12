I POLVEROSI - I RALLY PIU' AMATI

I “Polverosi” è il termine che ancor oggi indica i piloti rally degli anni settanta-inizio anni ottanta, secondo molti la “Golden Age” della specialità. Lo spettacolo delle macchine in spazzolata su fondi in terra con i nuvoloni di polvere che coprivano tutto, la teoria dei fari nella notte, i dischi freno incandescenti, l’esercito delle assistenze e degli appassionati in continuo movimento, un rally nel rally! l’atmosfera…indimenticabili!

E’ il mondo in cui si è formato Paolo Amati, per tutti Popi, che ha poi raggiunto il top navigando Andrea Zanussi nell’irrepetibile stagione con la Peugeot 205 Turbo 16 ufficiale.

Da queste esperienze a tutto tondo è maturato il Popi Amati Direttore Sportivo, per tantissimi anni valore aggiunto nelle tantissime vittorie Peugeot e Maserati Corse come spiega in prima persona. Il racconto è completato dalle testimonianze dirette di tanti altri personaggi incontrati nella sua carriera, dirigenti, copiloti e piloti, da Maurizio Verini a Graziano Rossi, da Stefano Fabbri a Michele Gregis e ovviamente Andrea Zanussi, Claudio Berro, Mariolino Cavagnero, Franco Cattaneo, Paolo Andreucci, Flavio Zanella, gli stessi Dario Cerrato e Geppi Cerri, Luca Rossetti ed Eleonora Mori, Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, Roberto Calderoli ecc che in prima persona ricordano esperienze comuni e tanti aneddoti dai “Polverosi” ad oggi.

Autore Franco Carmignani

Formato 14x21

190 pagine

87 foto (+ 4 retrocopertina) b/n e colori

Prezzo di copertina 22 euro (Iva compresa)

reperibile presso

Libreria dell’automobile

c.so Venezia 45 -Milano

Libreria Gilena International Motor Books

Viale Venezia, 74, 25123 Brescia BS

Tel.030 377 6786

Gilena International Motor Books

Via Bosca del Pomo 37/c

24062 Costa Volpino , BERGAMO

Tel e Fax 035 970428

o direttamente

fstudioservice1@gmail.com