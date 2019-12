In solidarietà verso gli abitanti delle zone colpite dal terremoto, che ha avuto come epicentro Scarperia San Pietro, i gestori dell’ Autodromo del Mugello hanno deciso di mettere a disposizione della collettività la struttura che ospita il circuito. Un gesto significativo per far fronte all’emergenza di queste ore e che testimonia la vicinanza del tracciato toscano verso la comunità locale.