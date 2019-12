WTCR: MICHELISZ E LA HYUNDAI BRC CAMPIONI 2019

Alla fine di un'emozionante stagione 2019 WTCR - FIA World Touring Car Cup, il BRC Racing Team ha difeso con successo il titolo piloti WTCR nel round finale in Malesia.

Norbert Michelisz ha conquistato la corona con una prestazione spettacolare sul circuito internazionale di Sepang di 5.543 km. Il pilota ungherese ha segnato venerdì entrambe le pole position per le gare di domenica 1 e 3. In condizioni di bagnato difficili, Michelisz ha vinto gara 1 conducendo in testa dal primo all’ultimo giro. Sul podio il compagno di squadra Gabriele Tarquini che ha rimontato dal sesto al terzo posto.

L’altro pretendente al titolo Esteban Guerrieri ha rilanciato vincendo gara 2. Tutto si è deciso nella finalissima di domenica sera dove c’è stato un gran duello a quattro, protagonisti Michelisz, Guerrieri, Azcona e Kristoffersson. Al quinto giro un contatto con Azcona è costato gara e campionato a Guerrieri. Con Michelisz sicuro del titolo, a tagliare il traguardo per primo è stato Kristoffersson davanti ad Azcona, poi penalizzato per l’incidente con Guerrieri. Sul podio sale con merito Kevin Ceccon con l’Alfa della Mulsanne e FrédéricVervisch.

Il titolo a squadre va a Cyan Racing Lynk& Co di ThedBjörk e Yvan Muller.