Raccontare la storia della Formula Uno attraverso 50 ritratti di personaggi che in settant’anni hanno animato la leggenda della classe regina. Un volume decisamente interessante ed originale scritto da Umberto Zapelloni, nome storico del giornalismo sportivo in particolare del settore motoristico, con un illustre passato nelle redazioni de “Il Giornale”, “Il Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport” di cui è stato vicedirettore. Piloti, tecnici e grandi costruttori vengono fotografati sotto il profilo sportivo ed umano tra aneddoti e curiosità. Il tutto condito dalle preziose tavole realizzate dall’esperta matita di Roberto Rinaldi, fumettista ed illustratore, nonché firma di grido della Sergio Bonelli Editore e “La Gazzetta dello Sport”. L’opera pubblicata da Centauria sarà in vendita a partire dal prossimo 20 febbraio.

LA STORIA DELLA F.1 IN 50 RITRATTI di Umberto Zapelloni e Roberto Rinaldi

Prezzo: € 19.90 - 160 pagine - Editore: Centauria