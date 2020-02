WRC SVEZIA: L'ALTRO EVANS CE LA FA

Mitch Evans vince in Messico? Elfyn Evans risponde in Europa con una bella vittoria, la seconda in carriera nel tormentato Rally di Svezia, tormentato e rivoluzionato causa l'assenza di neve e le temperature troppo alte per la stagione. Il pilota gallese, già sul podio a Montecarlo regala la rivincita Toyota, che anche a Torsby ha dimostrato una grande compattezza di squadra. In pratica, solo Ott Tanak che rientrava in gara dopo la botta di Montecarlo si è inserito tra le Yaris di Tommi Makinen che non ha imposto giochi di squadra, tanto che Kalle Rovenpera vincendo la Power Stage finale ha buttato giù dal podio Sebastien Ogier.

Solo sesto, superato anche da Esapekka Lappi, il vincitore di Montecarlo, che si vede ora appaiato da Evan in testa alla classifica del mondiale, davanti a Ogier, staccato di 5 punti, mentre Tanak dovrà recuperare venti lunghezze.

Manca ora l'esame della terra, che ci sarà a partire dal Messico fra un mese.

WRC RALLY DI SVEZIA - Top 8