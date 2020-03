FORMULA E: DS PRIMA E TERZA A MARRAKECH

Prima vittoria e primo doppio podio per DS Techeetah è il risultato nella quinta manche dell’ABB FIA Formula E di questo week end. A Marrakech, Antonio Felix da Costa ha centrato due obiettivi: conquista il primo successo al volante della DS E-Tense FE20 e sale in testa al campionato.

Da Costa ha mantenuto il comando all'E-Prix 2020 di Marrakech, seguito dal pilota che lo ha sostituito alla BMW i Andretti Motorsport, Max Guenther, e da Nyck de Vries dell'EQ Mercedes-Benz.

Dopo essere partito dall'11° posto, il campione in carica e pilota della DS Techeetah, Jean-Eric Vergne, ha raggiunto la settima posizione. Allo stesso tempo, Nyck de Vries della Mercedes è passato dalla terza all'ultima posizione per una penalità (drive-through) che gli è stata assegnata per un eccesso di potenza durante la fase di rigenerazione.

Quando mancavano 28 minuti all'ultimo giro, Andre Lotterer, della TAG Heuer Porsche, è salito al terzo posto. Da Costa era ancora in testa, ma Guenther lo marcava stretto al secondo posto.

Vergne intanto ha continuato a guadagnare posizioni, fino ad arrivare al terzo posto.

Lottando duramente per il comando, Max Guenther della BMW e da Costa si sono ritrovati di nuovo a combattere testa a testa. Memore della gara di Santiago, che si è tenuta poche settimane fa, la coppia ha affrontato la Curva 11 fianco a fianco.

Quando mancavano 19 minuti dall'ultimo giro, Guenther è passato in vantaggio prima che da Costa attraversasse la zona di attivazione della modalità di attacco e recuperasse il vantaggio con 35 kW di potenza aggiuntiva.

Dietro, Edoardo Mortara, del team Rokit Venturi Racing, e Andre Lotterer, del team Porsche, si sono dati battaglia per il quarto e il quinto posto.

Quando mancavano sei minuti all'ultimo giro, Vergne ha continuato a recuperare posizioni e dal terzo posto ha attaccato il pilota tedesco Guenther, superandolo all'interno della curva 1 conquistando il secondo posto dietro al compagno di squadra di da Costa. Guenther, si è trovato in terza posizione davanti a Lotterer, e i due piloti tedeschi hanno combattuto per conquistare un gradino del podio.

Nonostante fosse partito dall'ultima posizione, il pilota della Panasonic Jaguar Racing e leader del campionato, Mitch Evans, è riuscito a recuperare 18 posizioni nel corso della gara.

Vergne, in seconda posizione dietro al suo compagno di squadra, è riuscito a difendersi da diversi attacchi sferrati da Guenther, consumando però energia preziosa, e alla fine ha lasciato passare il pilota della BMW. Da Costa, leader della gara, ha tagliato il traguardo per primo, mentre Guenther, nonostante fosse a corto di energia, a superare il traguardo al secondo posto con Vergne subito dietro di lui in terza posizione.

«Questo week end è stato il più difficile della mia carriera in Formula E », ha confessato il due volte campione. «Ma grazie al lavoro del team ho recuperato fiducia, nonostante la mancata partecipazione alla prima sessione di prove libere, che mi ha privato della possibilità di aspirare a un buon giro di qualifica. In gara non pensavo di recuperare così, ma è bello salire di nuovo sul podio! Adesso ho bisogno di tempo per riprendermi.»

Ora, l’ABB FIA Formula E è atteso all’appuntamento di Roma, il 4 aprile prossimo, che darà inizio alla serie di gare europee.