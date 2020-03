ANCHE IL MOTORSPORT SI FERMA

Causa la pandemia del coronavirus, dopo l’annullamento del GP di Australia, la Fia e gli organizzatori hanno deciso di rinviare anche le gare in Bahrain e in Vietnam con la conseguente posticipazione degli inizi dei campionati di Formula 2 e di Formula 3. In forse anche le prime gare europee.

Rinviato anche l’inizio della ELMS che prevedeva la prime due gare a Barcellona e a Monza. Già 2stoppati” WTCR ed ETCR, anche negli Usa sia Indycar sia Nascar hanno deciso di posticipare le due gare che avrebbero dovuto aver luogo nel weekend.