WRC MESSICO: OGIER ANTICIPA TANAK

Anche se sabato sera c'è uno sciogliete le righe anticipato per le restrizioni di viaggio in rapida evoluzione legate all'epidemia globale del virus COVID-19 in Messico si è tornati a parlare di rally, proponendo finalmente quello che alle fine dovrebbe essere il leit motiv di questa stagione, il testa a testa ta Sébastien Ogier con la Toyota e Ott Tanak con Hyundai.

A Leon, Seb ha vinto per la sesta volta il Rally Guanajuato Messico, terza gara del WRC 2020, ottenendo così la sua prima vittoria per il team Toyota Gazoo Racing e ha eguagliato il record di successi di Sébastien Loeb ed è balzato in testa alla classifica piloti dopo le prime tre gare.

Dopo aver conquistato il comando venerdì mattina, il francese ha mantenuto la prima posizione fino al termine sfidando il caldo torrido. Mentre molti dei suoi rivali hanno avuto problemi, Ogier è rimasto a testa bassa e ha concluso con un vantaggio di 27,8 secondi sulla Hyundai i20 numero 8 di Ott Tänak.

Tänak può recriminare. Se non fosse stato per i danni alle sospensioni posteriori quando ha urtato un muro venerdì mattina, avrebbe potuto aspirare alla vittoria. Dopo aver perso 40 secondi, l'estone ha rimontato caparbiamente ed nel secondo giro di sabato pomeriggio è riuscito a passare Teemu Suninen, che in ogni caso ottiene preziosi per il campionato dopo un fine settimana difficile per il team M-Sport Ford. Il suo compagno di squadra Esapekka Lappi si è ritirato in modo drammatico venerdì quando la sua Fiesta è andata a fuoco.

Il 23-26 aprile è in programma in Argentina il quarto round del WRC 2020. Si riuscirà a parlare di nuovo di rally?

CLASSIFICA FINALE

1. S Ogier / J Ingrassia FRA Toyota Yaris 2hr 47min 47.6sec

2. O Tanak / M J舐veoja EST Hyundai i20 +27.8sec

3. T Suninen / J Lehtinen FIN Ford Fiesta +37.9sec

4. E Evans / S Martin GBR Toyota Yaris +1min 13.4sec

5. K Rovanpera/ J Halttunen FIN Toyota Yaris +2min 20.5sec

6. P Tidemand / P Barth SWE Skoda Fabia +10min 29.3sec



Il Campionato dopo 3 gare

1. S Ogier 62 pt

2. E Evans 54

3. T Neuville 42