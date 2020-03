ANDREA COLA IN FORMULA REGIONAL

Alla fine tutto è andato come era nei programmi e il ventenne pilota romano Andrea Cola sarà al via del Campionato Europeo di Formula Regional con una monoposto curata dal Team Monolite che lo fin qui seguito in tre stagioni sportive ricche di successi.

«Emozionato? No, non direi... sono concentrato e determinato a dare il massimo per ottenere buoni risultati in questa nuova sfida» dice il pilota romano. «Il blocco dei test a causa del Coronavirus mi impedirà di provare la nuova monoposto prima di inizio campionato. Dovrò prenderci feeling durante le gare e lo dovrò fare in fretta... ma va bene così, sono felicissimo di correre nel FR. Spero si inizi presto, perché vorrà dire che l’Italia sarà uscita dall’incubo di questa epidemia: è la gara più importante dove partecipiamo tutti: u na gara che non possiamo assolutamente perdere».

Il regolamento della Formula Regional prevede per tutti i concorrenti l’impiego di una monoposto Tatuus F3 T-318 con monoscocca in carbonio equipaggiata con un motore Alfa Romeo turbo-benzina da 270 CV.

Campionato Europeo Formula Regional 2020

26 Aprile – Paul Ricard (rinviata)

17 Maggio – Monza

31 Maggio – Imola

14 Giugno – Vallelunga

12 Luglio – Hungaroring

13 Settembre – Red Bull Ring

4 Ottobre – Mugello

25 Ottobre - Barcellona