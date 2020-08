F1 BRITISH GP: STROLL MIGLIOR TEMPO DEL VENERDI’

Sul circuito superveloce di Silverstone che sembrava fatto su misura per Mercedes e Racing Point , nella prima sessione di prove libere ha dominato invece Max Verstappen (Red Bull), che con gomme morbide, ha chiuso con il tempo di 1’27’422 precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) di 0'474 e Lance Stroll Quarto tempo per Alexander Albon, con la seconda Red Bull che ha preceduto la Ferrari meglio classificata, quella di Charles Leclerc, mentre non è iniziato nel miglior dei modi il Gran Premio di Gran Bretagna per Sebastian Vettel a cui, per problemi all’intercooler si è dovuto smontare il motore ed il pilota tedesco ha così potuto compiere solo un paio di giri di installazione.

Sesto tempo per Valtteri Bottas (Mercedes) davanti alle due Renault di Esteban Ocon e Daniel Ricciardo, alla Racing Point di Hulkenberg, rientrato in sostituzione di Sergio Perez che ha dovuto rinunciare dopo essere risultato positivo per il Coronavirus, mentre. Daniil Kvyat completa la Top 10 con l’AlphaTauri precedendo il suo compagno di squadra Pierre Gasly.

Nella sessione pomeridiana Stroll (nella foto), già terzo nelle libere 1, ha chiuso in testa ottenendo il miglior tempo della giornata, precedendo Albon (Red Bull), .protagonista di un’uscita di pista a Stowe che ha provocato una bandiera rossa con una interruzione della sessione che ha influito sui risultati degli altri piloti.

La Mercedes meglio classificata è terza con Valtteri Bottas mentre il suo compagno di squadra, l’attuale leader del campionato, Lewis Hamilton, è solo quinto mentre tra le due frecce nere si è piazzato Charles Leclerc con la prima delle Ferrari.

Sesto tempo per Carlos Sainz (McLaren in sesta) seguito dal rientrante Nico Hülkenberg con la seconda Racing Point. Dietro di loro, l’AlphaTauri di Pierre Gasly, la Renault di Daniel Ricciardo e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. A completare una Top 10 piuttosto insolita, probabilmente per la bandiera rossa che ha scombussolato i programmi degli altri piloti, con Max Verstappen alla fine solo 14esimo dopo esser stato ostacolato nel suo giro veloce da Romain Grosjean (Haas) che ha chiuso 16esimo.

Ancora una sessione complicata per Vettel che, dopo non aver potuto girare nelle libere 1, nella seconda sessione è stato limitato da problemi alla pedaliera dovendo accontentarsi del 18esimo posto finale.

F1 British GP 2020– Silverstone - Prove libere 2

Pilota Team Tempo Distacco 1 Lance Stroll Racing Point Bwt 1:27.274 2 Alexander Albon Red Bull Racing 1:27.364 +0.090 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:27.431 +0.157 4 Charles Leclerc Ferrari 1:27.570 +0.296 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.581 +0.307 6 Carlos Sainz McLaren 1:27.820 +0.546 7 Nico Hulkenberg Racing Point Bwt 1:27.910 +0.636 8 Pierre Gasly Alphatauri 1:27.997 +0.723 9 Daniel Ricciardo Renault 1:28.112 +0.838 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:28.159 +0.885 11 Lando Norris McLaren 1:28.169 +0.895 12 Esteban Ocon Renault 1:28.219 +0.945 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:28.256 +0.982 14 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.390 +1.116 15 Daniil Kvyat Alphatauri 1:28.426 +1.152 16 Romani Grosjean Haas 1:28.564 +1.290 17 George Russell Williams 1:28.771 +1.497 18 Sebastian Vettel Ferrari 1:28.860 +1.586 19 Kevin Magnussen Haas 1:28.898 +1.624 20 Nicholas Latifi Williams 1:29.958 +2.684

F1 British GP 2020– Silverstone - Prove libere 1