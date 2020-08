F1 BRITISH GP: HAMILTON E MERCEDES DOMINANO LE QUALIFICHE

Continua implacabile il dominio delle Mercedes e di Hamilton anche nelle qualifiche della gara di casa.dopo un testa coda in Q2, ha conquistato la sua 91esima pole in carriera, la settima sul circuito di casa di Silverstone stabilendo il nuovo record con 1'24''303 che gli ha permesso di staccare di tre decimi il compagno Bottas. Che le frecce nere siano praticamente imprendibili è sottolineato dal distacco degli altri con il terzo, Max Verstappen (Red Bull) già staccato di un secondo. L’olandese avrà al suo fianco in griglia Charles Leclerc che ha regalato alla Ferrari il quarto posto anche se resta qualche dubbio per la gara.

Lando Norris conferma le “rinascita” della McLaren con il quinto posto e la terza fila che dividerà con Lance Stroll (Racing Point) seguiti da Carlos Sainz che precede e due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Afflitto da una serie di problemi meccanici dall'inizio del fine settimana, Sebastian Vettel (Ferrari), che prima degli ultimi tentativi dei rivali era alle spalle di Leclerc, viene superato e scivola al decimo posto.

Pur avendo ottenuto in Q2 lo stesso tempo di Stroll, Pierre Gasly (AlphaTauri) non è entrato in Q3 per averlo ottenuto dopo il pilota dalla Racing Point, ma ha preceduto Alexander Albon (Red Bull) nuovamente eliminato in Q2. Dopo le buone prestazioni nelle libere, il rientrante Nico Hülkenberg ha dovuto accontentarsi del 13esimo tempo con la consolazione di essere a meno di un decimo dal compago Hanno chiuso la classifica della Q2 Daniil Kvyat (AlphaTauri) e George Russell che per la terza volta ha portato la Williams oltre la Q1.

Nella prima sessione delle qualifiche si è vista la difficile situazione dei team clienti Ferrari con l’esclusione delle Haas e delle Alfa Romeo mentre chiude la classifica Latifi Andato in testa coda con la sua Williams durante il suo ultimo tentativo di migliorare il tempo.

F1 British GP 2020– Silverstone - Qualifiche