F1 BRITISH GP: HAMILTON VINCE “SU TRE RUOTE”

Finale incredibile con i problemi di gomme di Hamilton, vincitore alla fine su tre ruote, Bottas, costretto al cambio gomme che lo fa precipitare dal secondo all’undicesimo posto permettendo a Leclerc di conquistare il podio, e Sainz, tutti e tre vittime forse dei detriti dell’ala anteriore di Raikkonen che il finlandese aveva rotto al 47esimo giro.

Il primo ad avere problemi è stato Bottas vittima di una delaminazione del pneumatico che lo costringe ai box dove monta le tenere e, forse per precauzione o puntando al giro più veloce, viene imitato d aVerstappen che perde così l’occasione di vittoria chiudendo alla fine con meno di sei secondi di distacco da Hamilton che pur restato su tre ruote, riesce a cogliere la sua 87esima vittoria, la settima nella gara di casa a Silverstone.

A completare il podio, come detto, Max Verstappen e Charles Leclerc (Ferrari) mentre alle loro spalle le Renault ottengono un ottimo risultato con Ricciardo quarto ed Ocon sesto separati da Norris (McLaren) mentre il suo compagno Sainz, anche lui vittima delle gomme, scivola al 13esimo posto finale.

Ottima gara anche di Pierre Gasly (AlphaTauri) che ha colto più punti del previsto chiudendo al settimo posto precedendo Albon che probabilmente sostituirà in Red Bull.

Lance Stroll (Racing Point) e Sebastian Vettel hanno completato la Top 10 seguiti da Botas e Russell con la prima Williams.

Oltre a Hulkenberg che non ha potuto schierarsi in griglia per problemi alla vettura, non hanno concluso la gara Magnussen che si era toccato con Albon al secondo giro e Daniil Kvyat schiantatosi a muro al 13esimo giro.

Il dominio di Hamilton si vede bene anche nella classifica piloti dove, con Bottas che non ha colto punti, The Hammer si trova in testa con 88 punti e già 30 di vantaggio sul suo compagno di squadra.

F1 BRITISH GP 2020