F1 GP 70° ANNIVERSARIO: SEMPRE MERCEDES NELLE PRIME LIBERE

Anche nella prima giornata di prove del GP del 70° Anniversario, a Silverstone, è continuato il dominio delle Mercedes che continuano ad aumentare il divario dgli inseguitori.. Nelle libere 1 il più veloce era stato Bottas che ha preceduto di 1”3 Hamilton e di sette decimi Verstappen, terzo con la Red Bull.

Ottimo quarto posto per le Racing Point con Hulkenberg, che continua a sostituire Perez ancora positivo al Covid, seguito a mezzo secondo da Stroll, ottavo dietro alle due Ferrari e ad Albon mentre Kvyiat (AlphaTauri) ed Ocon (Renault) hanno completato la top 10

Nelle libere 2 Lewis Hamilton ha ripreso il comando staccando di 176 millesimi il compagno Bottas mentre al terzo posto saliva l’australiano Daniel Ricciardo (Renault) che batteva Verstappen ma chiudendo a otto decimi dal pluricampione britannico.

Dietro di loro, la coppia della Racing Point con Stroll davati al compagno Hulkenberg di poco più di due decimi.

Settimo tempo per Charles Leclerc (Ferrari) che si mantiene nella Top 10 mentre è stat una sessione decisamente sfortunata per Vettel, solo 14esimo, che nel finale si è fermato in pista per una preoccupate perdita di liquido e poco dopo anche Giovinazzi si è fermato per un problema simile, rotture che destano preoccupazioni per le motorizzazioni Ferrari.

Dietro al monegasco, in risalita le due McLaren con Norris e Sainz mentre, come al mattino Ocon chiude la Top 10 con la seconda Renault.

Albon (Red Bull) chiude 11esimo davanti alle due Alpha Tauri mentre Haas, Alfa Romeo e Williams chiudono la classifica delle libere 2.

EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020 – Libere 2

Pilota Team Tempo Distacco 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.606 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.782 +0.176 3 Daniel Ricciardo Renault 1:26.421 +0.815 4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.437 +0.831 5 Lance Stroll Racing Point Bwt 1:26.501 +0.895 6 Nico Hulkenberg Racing Point Bwt 1:26.746 +1.140 7 Charles Leclerc Ferrari 1:26.812 +1.206 8 Lando Norris McLaren 1:26.867 +1.261 9 Carlos Sainz McLaren 1:26.918 +1.312 10 Esteban Ocon Renault 1:26.928 +1.322 11 Alexander Albon Red Bull Racing 1:26.960 +1.354 12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:27.002 +1.396 13 Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.128 +1.522 14 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.198 +1.592 15 Romain Grosjean Haas 1:27.294 +1.688 16 George Russell Williams 1:27.320 +1.714 17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:27.535 +1.929 18 Kevin Magnussen Haas 1:27.582 +1.976 19 Nicholas Latifi Williams 1:27.683 +2.077 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:27.955 +2.349

EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020 – Libere 1