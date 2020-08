F1 GP 70° ANNIVERSARIO: BOTTAS BRUCIA HAMILTON

Autore: Carlo Baffi

Era pronto a festeggiare la sua 92esima pole e ritoccare il record personale, invece Lewis Hamilton è stato beffato dal suo compagno ValtteriBottas, fresco di riconferma, nelle ultime battute delle qualifiche del 70° Anniversary GrandPrix. Il secondo appuntamento del mondiale di F.1 a Silverstone. Un primo 25”e 154 il tempo del finnico siglato con le gomme medie, che precede “Hammer Hamilton” di soli 63 millesimi (anche l’inglese ha effettuato gli ultimi tentativi con le medie). La Mercedes ha monopolizzato la prima fila a testimonianza di una supremazia sempre più monotona. In terza posizione s’è piazzato Nico Hulkenberg, sostituto di Sergio Perez ancora positivo al Covi-19. Il tedesco ha piazzato una zampata vincente al volante della Racing Point motorizzata Mercedes, precedendo, la Red Bull di Verstappen (qualificatosi con le hard), la Renault di Ricciardo e l’altra RP20 di Stroll. La seconda delle cosiddette “Mercedes rosa”, che continuano ad essere al centro delle polemiche.

A seguire l’Alpha Tauri di Gaslye la prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc: solo ottava ad oltre un 1” e quattro. Troviamo poi Albon (Red Bull) e Norris; da sottolineare che le McLaren hanno un po’ deluso, con Sainz jr. relegato in 13esima posizione. Qualifiche da dimenticare anche per l’altro ferrarista, Sebastian Vettel, che dopo aver subito il cedimento della powerunit durante le libere due, oggi non è andato oltre la Q2. Dopo il problema al propulsore verificatosi ieri, su entrambe le SF1000 sono stati montati due nuovi 6 cilindri, turbo e MGUH. Notte fonda per le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen rispettivamente 19esima e ventesima.

