F1 GP SPAGNA: 92ESIMA POLE PER HAMILTON

In Spagna è stata ancora una volta un affare privato tra i due piloti Mercedes che hanno concluso le qualifiche con l’ennesima (…e ormai quasi monotona) doppietta. Il leader del campionato Lewis Hamilton con 1’15”584 ha battuto di soli 59 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas e i due sono stati gli unici a scendere sotto l’1’26” staccando di sette decimi il terzo classificato, Max Verstappen (Red Bull) che si conferma come l’unico vero avversario delle monoposto della stella a tre punte.

L’olandese sarà affiancato in griglia dal rientrante Sergio Perez (Racing Point) che ha preceduto il compagno di squadra Lance Stroll a dimostrazione di una ripresa del team che il venerdì aveva ottenuto tempi più “sbiaditi” del solito.La seconda Red Bull ha completato la lista dei primi sei con Alexander Albon che ha preceduto le due McLaren di Sainz e Norris.

Solo nono tempo per Leclerc con la prima Ferrari mentre Vettel, per la seconda volta, non è riuscito ad entrare in Q3 e, nonostante un nuovo telaio, a parte le libere 1 è sempre stato fuori dalla top 10.

Pierre Gasly (AlphaTauri) ha battuto ancora una volta il compagno di squadra Daniil Kvyat completando la top 10 mentre il russo, indagato dai commissari per aver ostacolato Kevin Magnussen (Haas) in Q1, è 12esimo dietro a Vettel.

Qualifiche deludenti per le Renault con Daniel Ricciardo che ha dovuto accontentarsi del 13esimo tempo mentre il compagno Ocon, che è riuscito a fare le qualifiche grazie al lavoro dei meccanici sulla sua RS20 danneggiata nelle libere 3, si è piazzato 15esimo dietro a Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) finalmente in Q2

Fuori in Q1 le Haas che venerdì erano state nella top 10, le Williams, e Giovinazzi che ha danneggiato il fondo piatto della sua Alfa Romeo.

F1 GP SPAGNA 2020 – Qualifiche

Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.872 1:16.013 1:15.584 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.243 1:16.152 1:15.643 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.213 1:16.518 1:16.292 4 Sergio Perez Racing Point Bwt 1:17.117 1:16.936 1:16.482 5 Lance Stroll Racing Point Bwt 1:17.316 1:16.666 1:16.589 6 Alexander Albon Red Bull Racing 1:17.419 1:17.163 1:17.029 7 Carlos Sainz McLaren 1:17.438 1:16.876 1:17.044 8 Lando Norris McLaren 1:17.577 1:17.166 1:17.084 9 Charles Leclerc Ferrari 1:17.256 1:16.953 1:17.087 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:17.356 1:16.800 1:17.136 11 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.573 1:17.168 12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:17.676 1:17.192 13 Daniel Ricciardo Renault 1:17.667 1:17.198 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:17.797 1:17.386 15 Esteban Ocon Renault 1:17.765 1:17.567 16 Kevin Magnussen Haas 1:17.908 17 Romani Grosjean Haas 1:18.089 18 Gorge Russell Williams 1:18.099 19 Nicholas Latifi Williams 1:18.532 20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:18.697

