F1 GP BELGIO: BOTTAS NELLE PL1 MA VERSTAPPEN E’ IL PIU’ VELOCE NELLA SECONDA SESSIONE

Prima sessione di libere a Spa decisamente negativa per le motorizzazioni Ferrari con le due Haas e l’Alfa di Giovinazzi che non hanno ottenuto tempi. Le Haas hanno avuto subito problemi al motore che hanno costretto il team a cambiarlo e anche Giovinazi ha fatto solo i giri di lancio. Non è andata meglio per le vetture del Cavallino con Charles Lerclerc e Sebastian Vettel che hanno chiuso rispettivamente in 14esima e 15esima posizione precedendo le sole Williams e staccati di 1”26 e 1”68 dal leader Bottas che con 1’44”493 ha peceduto di 69 millesimi Hamilton.

Nel pomeriggio Max Verstappen, già terzo nella prima sessione, battendo di soli cinque centesimi Daniel Ricciardo con le due Renault sempre nella top 10 anche se a ruoli invertiti con Ocon scivolato dal serrimo all’ottavo posto.

Più indietro, un po’ a sorpresa, le Mercedes con Hamilton terzo e Bottas sesto separati dalla seconda Red Bull di Albon e dalla Racing Point di Perez. Le due Mc Laren di Norris, settimo, e Sainz, nono, hanno preceduto Gasly (AlphaTauri) che ha completato la top 10.

È continuato anche il momento negativo delle motorizzate Ferrari con Leclerc 15esimo dietro alle due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen e Vettel 17esimo tra le due Williams di Russell e Latifi (un vero incubo se si confrontano i risultati con quelli vincenti della scorsa stagione) mentre sempre più in crisi sembrano le Haas che hanno segnato il loro primo giro del weekend a mezz'ora dalla fine della seconda sessione chiudendo agli ultimi due posti la classifica delle libere 2.

F1 GP del Belgio – Prove libere 2

Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:43.744 21 2 Daniel Ricciardo Renault 1:43.792 +0.048 12 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.840 +0.096 23 4 Alexander Albon Red Bull Racing 1:44.134 +0.390 21 5 Sergio Perez Racing Point Bwt 1:44.137 +0.393 23 6 Valtteri Bottas Mercedes 1:44.162 +0.418 27 7 Lando Norris McLaren 1:44.168 +0.424 22 8 Esteban Ocon Renault 1:44.208 +0.464 23 9 Carlos Sainz McLaren 1:44.474 +0.730 23 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:44.600 +0.856 27 11 Lance Stroll Racing Point Bwt 1:44.678 +0.934 23 12 Daniil Kvyat Alphatauri 1:44.826 +1.082 26 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:44.861 +1.117 29 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:44.896 +1.152 23 15 Charles Leclerc Ferrari 1:45.440 +1.696 19 16 George Russell Williams 1:45.463 +1.719 25 17 Sebastian Vettel Ferrari 1:45.683 +1.939 21 18 Nicholas Latifi Williams 1:45.774 +2.030 26 19 Romain Grosjean Haas 1:45.834 +2.090 12 20 Kevin Magnussen Haas 1:46.242 +2.498 12

F1 GP del Belgio – Prove libere 1