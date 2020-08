F1 GP BELGIO: HAMILTON DOMINA CONQUISTANDO LA 93ESIMA POLE

Se nelle prove libere sembravano poter anche essere superate, le Mercedes si sono riconfermate imbattibili nelle qualifiche con un’ennesima doppietta che vede Hamilton in pole, stabilendo il nuovo record, seguito, ma a messo secondo, dal compagno Bottas che ha rischiato di essere escluso dalla prima fila da un sempre brillante Max Verstappen (Red Bull), terzo a 15 millesimi dal finlandese.

Quarto posto per Daniel Ricciardo (Renault) che ha preceduto di due decimi la seconda red Bull con Albon eed il compagno di squadra Ocon che ha chiuso sesto. Le buone prestazioni di Renault sono confermate anche dalle due McLaren, entrambe in Q3 con Sainz settimo e Norris decimo mentre le Racing Point, che avevano fatto ben sperare nelle prove, si sono dovute accontentare del ottavo e nono posto con Perez e Stroll..

Ancora delusione per le Ferrari che, anche se dopo le libere 3 (17esimo e ventesimo tempo) si temeva dovessero fermarsi già in Q1, hanno chiuso le qualifiche dietro alle due AlphaTauri con Leclerc 13esimo davanti a Vettel (…e pensare che un anno fa avevano conquistato la prima fila!), mentre Russell chiude la Q2 con la Williams.

Fuori in Q1 tutte le altre monoposto motorizzate Ferrari con le Alfa Romeo di Raikkonen (16°)e Giovinazzi (18°), le sempre più in crisi Haas con Grosjean (17°) e Magnussen (20°) dietro alla Williams di Latifi.

Per i Ferraristi sarebbe meglio andarsi a rivedere il GP del 2019 e, visto che per la prossima stagione non ci possono essere cambiamenti, sperare nel 2022 …e nei miracoli.

F1 GP del Belgio – Qualifiche

Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.323 1:42.014 1:41.252 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:42.534 1:42.126 1:41.763 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:43.197 1:42.473 1:41.778 4 Daniel Ricciardo Renault 1:43.309 1:42.487 1:42.061 5 Alexander Albon Red Bull Racing 1:43.418 1:42.193 1:42.264 6 Esteban Ocon Renault 1:43.505 1:42.534 1:42.396 7 Carlos Sainz McLaren 1:43.322 1:42.478 1:42.438 8 Sergio Perez Racing Point Bwt 1:43.349 1:42.670 1:42.532 9 Lance Stroll Racing Point Bwt 1:43.265 1:42.491 1:42.603 10 Lando Norris McLaren 1:43.514 1:42.722 1:42.657 11 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:43.267 1:42.730 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:43.262 1:42.745 13 Charles Leclerc Ferrari 1:43.656 1:42.996 14 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.567 1:43.261 15 George Russell Williams 1:43.630 1:43.468 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:43.743 17 Romani Grosjean Haas 1:43.838 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:43.950 19 Nicholas Latifi Williams 1:44.138 20 Kevin Magnussen Haas 1:44.314

F1 GP del Belgio – Prove libere 3