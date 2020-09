F1 GP ITALIA: BOTTAS DAVANTI ALLE MCLAREN NELLE FP3

Bottas ha dominato l'ultima sessione di prove libere precedendo Carlos Sainz e Lando Norris e questa volta le Mercedes non hanno completamente “stracciato” gli avversari con i primi cinque racchiusi in tre decimi e mezzo.

Il finlandese ha fatto registrare il miglior tempo in 1’20"089, mentre Lewis Hamilton è sceso al quinto posto, a 0”350, preceduto dalle due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris e dalla Renault di Daniel Ricciardo che, a dieci minuti dal termine, per un guasto meccanico è stato costretto a fermarsi in pista costringendo i commissari a sventolare bandiera rossa.

Quinto nelle prime due sessioni, Max Verstappen si è dovuto accontentare della sesta posizione davanti al compagno di squadra Alexander Albon mentre Ocon (Renault) e Stroll e Perez con le due Racing Point hanno completato la top 10.

Ancora delusioni per le Ferrari che hanno chiuso con Leclerc undicesimo e Vettel solo 15esimo, posizioni che non fanno ben sperare per le qualifiche. In discesa anche le AlphaTauri con il 12esimo e 13esimo tempo rispettivamente di Gasly e Kvyat.

F1 GP Italia – Prove libere 3