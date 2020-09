F1 GP ITALIA: HAMILTON IN POLE A MONZA

Dopo una lotta serrata con Bottas, è stato Lewis Hamilton con il tempo record di 1’18”887 a conquistare la pole per il GP d’Italia, la 94esima della sua carriera e la sesta in questa stagione. Secondo posto per il compagno finlandese a 69 millesimi e i due della Mercedes sono stati i soli a scendere sotto 1’19”.

Il distacco dal resto del gruppo è decisamente più ampio a partire da Sainz (McLaren) terzo ma staccato di 8 decimi da Hamilton. Buona prestazione anche per Sergio Pérez (Racing Point), quarto davanti alla Red Bull di Max Verstappen mentre, a conferma delle buone prestazioni della McLaren, Lando Norris si qualifica sesto precedendo la Renault di Daniel Ricciardo. Lance Stroll (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull) e Pierre Gasly (AlphaTauri) hanno completato la Top 10.

Come in Belgio la scorsa settimana, nessuna Ferrari è riuscita a raggiungere la Q3 con un risultato peggiore di quello di Monza 1984 che aveva visto Albereto 11esimo ed Arnoux 14esimo mentre oggi Leclerc, il meglio classificato, è solo 13esimo e Vettel è rimasto escluso già in Q1 con il 17esimo tempo, peggior posizione sulla griglia di partenza per la Ferrari a Monza.

Per Leclerc ci si aspettava il risultato “Sapevamo che Spa e Monza erano due dei peggiori circuiti per noi”, considerazione che va contro tutti i precedenti e la dice lunga sulla stagione disastrosa delle rosse.

Undicesimo tempo, subito alle spalle dei primi dieci, per Kvyat con la seconda AlphaTauri che ha preceduto Esteban Ocon, 12esimo con la Renault mentre Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas) sono gli altri piloti che non hanno passato la Q2.

Amara delusione per Vettel, al suo ultimo Gran Premio d'Italia con la Ferrari, che, fuori in Q1, a meno di penalità a chi lo precede, partirà in 17esima posizione, peggior risultato della rossa a Monza. Elimitati in Q1 anche Romain Grosjean (Haas), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e le Williams di George Russell e Nicholas Latifie. Proprio al GP d’Italia, le monoposto motorizzate Ferrari si sono tutte qualificate tra il 13esimo ed il 18esimo posto precedendo solo le due Williams.

F1 GP Italia 2020 – Qualifiche