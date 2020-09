VETTEL: FUTURO …ROSEO

Gente che va, gente che viene. A poche ore dall’annuncio via Twitter con cui Sergio Perez ha comunicato che a fine anno lascerà la Racing Point, è arrivata l’ufficializzazione del suo sostituto. Come si vociferava da tempo, sarà Sebastian Vettel. L’ha confermato direttamente la scuderia di Lawrence Stroll questa mattina. Il campione tedesco, ormai ex-ferrarista dal marzo scorso, s’è quindi assicurato un volante per la prossima stagione con un team economicamente solido e in crescita sotto il profilo dei risultati e che dal 2021 scenderà in pista come Aston Martin.

Stiamo infatti parlando delle cosiddette “Mercedes rosa”, oggetto recentemente di un’accesa polemica, che ora sta scemando. Da ricordare che Mister Stroll possiede dal gennaio 2020, oltre il 16% delle azioni del blasonato marchio britannico. Così come Toto Wolff attuale team principal della Mercedes, con una quota inferiore rispetto a quella del manager canadese.

Restano i dubbi circa il destino di Perez, il cui contratto con la Racing Point era valido sino al 2022. Una situazione in divenire che potrebbe animare il mercato piloti.