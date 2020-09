F1 GP TOSCANA: BOTTAS IN TESTA AL MUGELLO SEGUITO DA VERSTAPPEN E LECLERC

Nella prima sessione di prove libere al Mugello, pista ancora sconosciuta per la maggior parte dei piloti, Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc.

La prima parte delle FP1 è stata utilizzata dai piloti per prendere conoscenza del circuito e nella seconda parte si è iniziato a fare “sul serio” anche perché i piloti hanno montato le gomme più morbide per completare la prima serie di giri veloci e con 1’17”879 Valtteri Bottas è stato il più veloce battendo di 48 millesimi Max Verstappen (Red Bull) e di tre decimi Charles Leclerc (Ferrari) che ha chiuso con un (…si spera) promettente terzo tempo, ma subito dietro, a soli due decimi, c’è il leader del campionato Hamilton che per ora non si è certo “scoperto”.

Buona prestazione per Pierre Gasly (AlphaTauri), fresco vincitore del GP d’Italia, che ha registrato il quinto tempo davanti a Ocon (Renault) ed al compagno di squadra Kvyat.

In ritardo Sebastian Vettel, tredicesimo ad un secondo da Leclerc e per il futuro pilota dell’Aston Martin la sorpresa (si spera solo momentanea) delle due Racing Point a fondo classifica seguite dalla sola Williams di Latifi.

F1 GP Toscana 2020 – Prove libere1