F1 GP TOSCANA: HAMILTON PRIMO POLEMAN DEL MUGELLO

Come un gatto che gioca col topo, dopo il dominio di Bottas in tutte le libere, in qualifica Hamilton ha dato la sua zampata conquistando la sua 95esima pole battendo il finlandese di 59 millesimi grazie anche al fatto che Bottas, nel suo ultimo tentativo, è stato “interrotto” dalla bandiera gialle esposta per un’uscita di Ocon.

Dietro ai soliti due, …il solito Verstappen (Red Bull) che ha preceduto il compagno di squadra Albon che è stato però quasi mezzo secondo dietro l'olandese.

Un po’ di consolazione per la Ferrari con il quinto posto di Leclerc che ha battuto i due della Racing Point con Perez e Stroll che però si scambieranno il posto in griglia per la penalizzazione al messicano per aver ostacolato Raikkonen nelle libere 2.

Ottavo posto per Ricciardo (Renault) davanti a Sainz (McLaren) mentre ha chiuso la top 10 Ocon che non è riuscito a completare un giro in Q3.

Fuori i Q2 Norris (McLaren), Kvyat (Alpha Tauri) Raikkonen, che ha portato ad un dignitoso 13esimo posto la sua Alfa Romeo, un ancora una volta in difficoltà Vettel (Ferarri) e Romain Grosjean già felice per aver portato in Q2 la sua Haas.

Delusione per Pierre Gasly che dopo la vittoria a Monza, oggi è rimasto escluso già in Q1 anche se soli 53 millesimi. Fuori subito con lui Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), i due della Williams Georges Russell e Nicholas Latifi e Kevin Magnussen (Haas).

F1 GP Toscana 2020 – Qualifiche