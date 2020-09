TOYOTA IN POLE A LE MANS

Autore: Massimo Campi

Kamui Kobayashi è risultato il più veloce nella sessione di Hyperpole sul tracciato della Sarthe, ma il giapponese della Toyota ha dovuto faticare per mettersi dietro la Rebellion di Gustavo Menezes avvantaggiata dai nuovi regolamenti sul giro secco. Kamui ha conquistato la pole con un vantaggio di sei decimi sul rivale che ha saputo sfruttare il nuovo pacchetto aerodinamico, che per Le Mans non può beneficiare del BOP per risultati. Staccata di 1″3 secondi l’altra Toyota TS050, che non è riuscita ad entrare nella lotta per il miglior tempo. A completare la top-5, la seconda Rebellion col tempo di Louis Deletraz, e la ByKolles.