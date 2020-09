F1 GP RUSSIA: HAMILTON PRENDE IL COMANDO NELLE LIBERE .3

Se il venerdì aveva visto il dominio di Bottas, nella terza sessione di prove libere, in vista delle qualifiche, Lewis Hamilton si è riportato in testa guidando, tanto per cambiare e con il tempo di 1’33”279 ha staccato di sette decimi Bottas, per un ennesima doppietta Mercedes.

Già quarto nelle libere 2, Carlos Sainz (McLaren) ha completato il podio a un solo decimo dal finlandese precedendo una Renault, anche se questa volta è stato Ocon a ottenere il quarto tempo mentre Ricciardo, forse un po’ “nascosto”, ha chiuso al decimo posto.

Quinto tempo per Sergio Perez (Racing Point) seguito da Verstappen (Red Bull) e Sebastian Vettel (Ferrari) che nelle tre sessioni di libere di Sochi ha sempre chiuso nella top 10 e si spera che sia di buon auspicio per le qualifiche.

Stroll (Racing Point) e Kvyat (AlphaTauri) hanno completato, con Vettel, la top 10 delle libere 3 mentre Leclerc, con la seconda Ferrari, ha chiuso al 12esimo posto dietro a Gasly (AlphaTauri). Has, Williams ed Alfa Romeo completano la classifica che è chiusa da Alexander Albon (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) staccati di più di due secondi dal leader britannico.

F1 GP Russia 2020 – Prove libere 3