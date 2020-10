F1GP GERMANIA: LA NEBBIA FA SALTARE L PROVE DEL VENERDI’

Praticamente una giornata di pausa al Nürburgring a causa della fitta nebbia che ha negato ai piloti di poter scendere in pista. La direzione di gara, team e piloti hanno sperato per tutta la giornata in un cambiamento delle condizioni meteo che però non è arrivato. Il problema non è stato tanto di una pista impraticabile quanto la scarsa visibilità che avrebbe impedito all’elicottero medico di arrivare all’ospedale in caso di necessità e le regole FIA ammettono che un ambulanza può sostituire l’elicottero solo a condizione che possa raggiungere l’ospedale o un posto di adeguata assistenza medica in un massimo di 20 minuti.

Data la situazione, è stata presa la decisione di non aprire la corsia box, anche se le squadre, volendo, avevano la possibilità di effettuare pit stop simulati.

Per domani, con condizioni che dovrebbero essere migliori, le libere 3 potrebbero essere portate a 90 minuti per permettere ai team la messa a punto delle vetture per le qualifiche.