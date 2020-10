F1 GP GERMANIA: BOTTAS IL PIÙ VELOCE. TERZA E QUINTA LE FERRARI

Al Nurburgring le monoposto sono finalmente scese in pista per l’unica sessione di prove libere del weekend con Valtteri Bottas che ha chiuso in testa con il tempo di tempo di 1'26''225 davanti a Lewis Hamilton ed a Charles Leclerc. Buon piazzamento anche per Vettel, quinto nonostante un testacoda, ma tra i due si è inserito, con il quarto tempo, Max Verstappen, a lungo in testa nelle prove, che resta uno dei favoriti con i due della Mercedes.

Dietro di loro gli altri protagonisti con Lando Norris sesto davanti a Segio Perez e Daniel Ricciardo mentre Alexander Albon e Perre Gasly hanno completato la top 10.

Ha saltato la sessione Lance Stroll che non stava bene e resta il dubbio che non risca a rimettersi per le qualifiche. Il team non ha diffuso notizie ufficiali ma in caso di necessità avrebbe a portata di mano Nico Hulkenberg che è presente al Nurburgring come commentatore.

F1 GP di Germania – Prove libere 3