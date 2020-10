F1 GP GERMANIA: BOTTAS IN POLE, LECLERC QUARTO

Fresco vincitore del GP di Russia due settimane fa, Valtteri Bottas ha conquistato la pole position al GP di Germania con un ultimo giro perfetto nel quale è stato il migliore in tutte e tre i settori. Con il tempo di 1'25''269 ha preceduto di 0''256 il compagno di squadra e leader del mondiale Lewis Hamilton.

Terzo tempo per Max erstappen, a soli 37 millesimi dal campione britannico e l’olandese sarà affiancato in seconda fila dalla Rossa di un magnifico Leclerc che ha conquistato a fine sessione il quarto posto.

Quinta prestazione per Alexander Albon (Red Bull) che ha preceduto i due della Renault, Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Lando Norris (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point) e Carlos Sainz (McLaren) hanno completato la Top 10.

Sebastian Vettel perde per un soffio la Q3, escluso praticamente da Leclerc che con il suo giro finale in Q2 lo ha fatto retrocedere dal decimo all’undicesimo posto. Dietro di lui, fuori dopo la seconda sessione di qualifiche, anche le due AlphaTauri di Pierre Gasly e Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen che ha portato oltre la Q1 la Haas, obiettivo che non è riuscito al compagno Romain Grosjean che ha chiuso 16esimo davanti alle due Williams di George Russell e Nicholas Latifi. Delusione per Raikkonen che si prepara a bettere il record di presenze di Barrichello partendo dall 19esima posizione in griglia. Chiude la classifica delle qualifiche Nico Hülkenberg (Racing Point) che, chiamato a sostituire l’ammalato Stroll, non è riuscito a fare miracoli.

F1 GP di Germania – Qualifiche