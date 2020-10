F1 GP GERMANIA: HAMILTON VINCE ED EGUAGLIA IL RECORD DI SCHUMY

Lewis Hamilton si è aggiudicato il GP di Germania, conquistando la sua 91esima vittoria ed eguagliando così il record di Schumacher, al termine di una gara che ha visto molti ritiri tracci quello del compagno e poleman Valtteri Bottas.

Allo start, Hamilton attacca Bottas che però mantiene la prima posizione e cerca di allungare sul compagno. Al 13esimo giro però esce di pista ed hamilton ne approfitta subito per andare in testa mentre, al giro seguente il finlandese rientra ai box per cambiare le gomme “rovinate” nell’uscita

Due giri dopo, una collisione tra Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e George Russell causa il ritiro del pilota della Williams e un periodo di virtual safety car. Con poi una penalizzazione di 10” per il finlandese per aver causato l’incidente.

Hamilton e Verstappen (Red Bull) approfittano della safety car per un cambio gomme, imitati subito dopo da Daniel Ricciardo ma mentre il duo di testa mantiene le posizioni, l’australiano rientra in 19esima posizione.

Al 19esinmo giro, dopo aver lamentato una perdita di potenza, Bottas è costretto al ritiro per problemi al motore e perde una grande occasione per riavvicinarsi ad Hamilton in campionato. Dopo di lui si ritireranno anche Ocon, al 23esimo giro per problemi idraulici,Albon e infine Norris al 45esimo giro causando un’ulteriore safety car.

Il GP si è chiuso con Hamilton vincitore con un vantaggio di 4”4 su Verstapper mentre sul terzo gradino del podio sale Ricciardo, a 14”6, che precede Perez (Racing Point), Sainz (McLaren) e Gasly (Alpha Tauri). Settimo posto finale per Leclerc (Ferrari) che ha dovuto difendersi dall’attacco di Hulkenber, rientrato in Racing Point per sostituire l’ammalato Stroll. Nono posto per Grosjen (Haas) che ha fatto una sola sosta, mentre Giovinazzi con l’Alfa Romeo chiude la Top 10 davanti a Vettel, con la seconda Ferrari, ed al compagno di squadra Raikkonen.

F1 GP di Germania 2020