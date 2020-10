F1 GP PORTOGALLO: HAMILTON STRAPPA LA POLE A BOTTAS

Il weekend era iniziato con il dominio di Bottas, sempre il più veloce nelle libere ed in testa anche in Q1 e Q2 ma in Q3, dopo uno scambo di pole provvisoria tra i due della Mercedes, negli ultimi istanti delle qualifiche Hamilton è riuscito ancora una volta ad imporsi strappando la pole grazie al tempo di 1'16''652 contro l’1'16''754 del finlandese.

Con una monoposto modificata per la terza volta negli ultimi GP, Charles Leclerc firma un nuovo miracolo portando la Ferrari al quarto posto davanti a Sergio Pérez (Racing Point) ed Alex Albon (Red Bull) che ha preceduto le due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris. Dopo un inizio di sessione brillante, Pierre Gasly (AlphaTauri) chiude nono davanti a Ricciardo (Renault) che causa l’uscita di pista in Q2 non ha realmente preso parte all’ultima sessione.

Bloccato alle soglie della Q3, Esteban Ocon (Renault) conclude le qualifiche nella seconda sessione così come il rientrante Stroll (Racing Point), Daniil Kvyat (AlphaTauri), un brillante George Russell (Williams) che batte ancora una volta il compagno Latifi portando la Williams in Q2 per la settima volta. Quindicesimo ed ultimo escluso della seconda sessione, un deludente Sebastian Vettel che sembra non veda l’ora che la stagione finisca.

Senza grosse sorprese la Q1 che ha visto l’eliminazione dei due piloti dell’Alfa Romeo, Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi, dei piloti della Haas, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, e di Ltifi con la Williams.

F1 GP del Portogallo – Qualifiche