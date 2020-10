F1 GP PORTOGALLO: HAMILTON BATTE IL RECORD DI VITTORIE DI SCHUMY

Lewis Hamilton ha dovuto faticare più del previsto ma alla fine si è aggiudicato anche il GP del Portogallo e con questa 92esima vittoria riesce a battere il record di Schumacher.

Hamilton è partito bene dalla pole position ma con le gomme medie ha dovuto cedere agli attacchi del compagno Bottas e di un arrembante Carlos Sainz con la McLaren che hs anche Approfittato di una collisione tra Verstappen (Red Bull) e Sergio Pérez (Racing Point) che lo precedevano. La vera sorpresa del primo giro è stato “il vecchietto” Raikkonen (Alfa Romeo) che è riuscito a guadagnare dieci posizioni salendo al sesto posto.

Dopo il cambio degli pneumatici, però, le Mercedes hanno iniziato un gran rientro. Bottas ha passato Sainz al sesto giro imitato da Hamilton il giro successivo ma il finlandese si è mantenuto davanti a Hamilton solo fino al 20esimo quando “”the Hammer” dopo aver inanellato una serie di giri veloci, lo ha passato inesorabilmente.

La gara si è conclusa, per i primi quattro, così come era partita con Verstappen che evitata la penalità per lo “scontro” con Perez, ottiene il terzo gradino del podio davanti a Leclerc (Ferrari). Quinto posto per Pierre Gasly (Alpha Tauri) che però resta sotto indagine dei commissari per i contrasti avuti con Perez (Racing Point ) nel finale. Il messicano è stato autore di una grande rimonta dopo che dall’ultima posizione occupata al primo giro, è risalita fino al quinto posto negli ultimi giri scivolando poi al settimo passato da Gasly e Sainz.

In casa Renault, Ocon batte Ricciardo con i due che chiudono all’ottavo e nono posto mentre Sebastian Vettel (Ferrari) completa la top 10 e conquista l'ultimo punto in palio battendo il suo ex compagno di squadra Raikkonen (Alfa Romeo).

Con questa 92esima vittoria, Hamilton, autore anche del giro più veloce, a 5 gare dal termine della stagione si porta a 77 punti di vantaggio sul compagno Bottas ed è sempre più vicino al suo settimo titolo mondiale.

F1 GP del Portogallo 2020