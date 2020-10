F1 GP EMILIA ROMAGNA: HAMILTON IL PIU’ VELOCE NELLE LIBERE

Il ritorno di Imola nel calendario della Formula 1, dopo 14 anni di assenza, si presenta con l’inedito programma basato su soli due giorni che vede un’unica sessione di libere, le qualifiche e domenica la gara. Tanto per cambiare, la singola sessione di libere ha visto in testa i soliti tre con Hamilton che è stato il più veloce con 1’14’726, staccando di tre decimi Verstappen e di quasi mezzo secondo il compagno di squadra Valtteri Bottas.

Ottimo quarto tempo per Pierre Gasly, confermato in Alpha Tauri per la prossima stagione, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), che ha lamentato la mancanza di carico aerodinamico sull'asse anteriore.

Dietro di lui, il duo della Renault con Daniel Ricciardo davanti a Esteban Ocon e quindi Alexander Albon (Red Bull) mentre Stroll (Racing Point) ha chiuso la top 10 davanti al compagno Perez. Solo dodicesimo per Vettel (Ferrari) che ha preceduto Grosjen (Haas), Sainz (McLaren) e Giovinazzi con la prima Alfa Romeo, quindicesimo mentre Rikkonen ha ottenuto il 17esimo tempo.

F1 GP dell’Emilia Romagna - Prove libere