F1 GP EMILIA ROMAGNA: IN QUALIFICA BOTTAS BATTE HAMILTON

Come ci hanno ormai abituato, la lotta per la pole stata tutta Mercedes, ma questa volta, la quarta della stagione, Valtteri Bottas si è aggiudicato la pole position con con il tempo di 1’13'609 battendo Hamilòton di 97 centesimi. Dieyro i due, ancora una volta Max Verstappen ha ottenuto il terzo tempo con la Red Bull, nonostante le difficoltà avute all’inizio con le prestazioni del motore. Accanto a lui in seconda fila ci sarà un sempre più in forma Pierre Gasly con l’Alpha Tauri.

Daniel Ricciardo porta la Renault in terza fila con il quinto tempo ed avrà al suo fianco Alexander Albon, che è riuscito a recuperare dopo che gli steward avevano annullato il suo primo giro in Q3 per non aver rispettato i limiti del percorso. Problema che ha molto influenzato libere e prove ma che per il tailandese è stato molto serio visto che deve farsi confermare in Red Bull.

Settimo tempo per Charles Leclerc (Ferrari) davanti a Daniil Kvyat che conferma la buona forma delle AlphaTauri sul circuito di casa della scuderia. Chiudono la top 10 le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz.

Delusione per le Racing Point con Sergio Pérez e Lance Stroll fuori in Q2 come Ocon, Vettel e Russell che però è riuscito a portare per l’ottava volta la Williams nella seconda sessione di qualifiche.

Non hanno superato la Q1 Romain Grosjean e Kevin Magnussen con le Haas, Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, Nicholas Latifi (Williams) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) che chiudono la classifica delle qualifiche.

F1 GP dell’Emilia Romagna - Qualifiche