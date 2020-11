F1 GP TURCHIA: VERSTAPPEN IN TESTA ALLE LIBERE

Max Verstappen ha dominato le prove libere del venerdì del GP di Turchia ma, come in mattinata, anche il secondo turno ha dato indicazioni non del tutto “sicure” causa una pista con poco grip, con l'asfalto nuovo che rilascia olio, ed il tentativo di rimuoverlo con acqua pressurizzata ha praticamente peggiorato la situazione con rendendo la pista molto scivolosa.

L’olandese della Red Bull ha chiuso in testa entrambe le sessioni precedendo nella prima il compagno Albon e nella seconda Leclerc (Ferrari) autore di una prestazione rassicurante ma fino a che punto lo si vedrà domani. Dietro al monegasco le due Mercedes che al mattino, viste le condizioni della pista, non avevano spinto con Hamilton che aveva chiuso con il 15esimo tempo e nel pomeriggio, più a loro agio, si sono piazzate al terzo e quarto posto con Bottas davanti al britannico. Con la risalita dei due, Albon è scivolato al quinto posto davanti alle due Alpha Tauri di Kvyat e Gasly. Ottavo tempo per Vettel con la seconda Ferrari davanti a Stroll (Racing Point) e Norris (McLaren) che completa la top 10 della seconda sessione.

Solo quindicesimo Ricciardo (Renault) mentre il compagno Ocon ha ottenuto il dodicesimo tempo davanti a Giovinazzi con la prima delle Alfa Romeo.

F1 GP Turchia 2020 – Prove libere 2

Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.330 37 2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.731 +0.401 45 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.905 +0.575 43 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.180 +0.850 39 5 Alexander Albon Red Bull Racing 1:29.363 +1.033 42 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:29.689 +1.359 43 7 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.944 +1.614 43 8 Sebastian Vettel Ferrari 1:30.022 +1.692 41 9 Lance Stroll Racing Point Bwt 1:30.297 +1.967 38 10 Lando Norris McLaren 1:30.735 +2.405 39 11 Sergio Perez Racing Point Bwt 1:31.104 +2.774 38 12 Esteban Ocon Renault 1:31.380 +3.050 36 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:31.493 +3.163 39 14 Carlos Sainz McLaren 1:31.498 +3.168 40 15 Daniel Ricciardo Renault 1:31.660 +3.330 35 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1:31.932 +3.602 43 17 George Russell Williams 1:32.302 +3.972 39 18 Romain Grosjean Haas 1:32.570 +4.240 33 19 Kevin Magnussen Haas 1:32.807 +4.477 37 20 Nicholas Latifi Williams 1:33.488 +5.158 40

F1 GP Turchia 2020 – Prove libere 1