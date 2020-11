F1 GP TURCHIA: A SORPRESA; POLE DI STROLL

Su una pista semi allagata per la pioggia e ancora viscida per la “traspirazione” del muovo manto stradale, inaspettatamente a conquistare la pole è stato Lance Stroll con la Racing Point, che ha battuto di tre decimi Verstappen con la Red Bull, che aveva dominatoi nelle libere, e il compagno di squadra, Sergio Perez. Seconda fila anche per Alexander Albon che, spinto anche dalla necessità di meritarsi il rinnovo del contratto, è riuscito a precedere Daniel Ricciardo Renault) e Lewis Hamilton (Mercedes) che ha sempre dato l’impressione di non voler rischiare prendendo troppi rischi.

Buona prestazione per la Renault che con Esteban Ocon si assicura anche il settimo posto, ma dopo il ome del poleman, quello che colpisce di più è che le due Alfa Romeo di Raikkonen (ottavo) e Giovinazzi (decimo) hanno conquistato entrambe la Q3, e per di più chiudendo tra diloro la seconda Mercedes con Bottas.

Escluse dalla Q3 le due McLaren che, dopo aver iniziato la seconda sessione con gomme intermedie, sono stati costretti a passare a quelle full wet chiudendo con in due piloti , Norris e Sainz, intercalati sl duo della Ferrari con Vettel,dodicesimo che per questa volta è andato meglio di Leclerc, ma per le rosse c’è il problema che i due piloti non sono riusciti a portare in giusta temperatura le gomme denunciando (almeno per ora) un notevole divario nella velocità di punta fra loro e le Red Bull.

Pierre Gasly chiude la serie dei piloti fermati in Q2 mentre la prima sessione di qualifica non è stata superata da Kevin Magnussen (Haas), sedicesimo, e dal compagno Romain Grosjean che, finendo nella ghiaia, ha anche causato una bandiera rossa subito dopo la ripartenza dopo l’interruzione di quasi 40 minuta decisa per la pioggia che rendeva la pista letteralmente impraticabile.

Hanno chiuso già in Q1 anche Daniil Kvyat con la AlphaTauri, finito anche lui in testacoda, e le due Williams di George Russell e di Nicholas Latifi che ha dovuto fermarsi in pista restando staccatissimo dagli altri.

Dopo l’inizio del weekend così “particolare”, vedremo domani quale sarà la realtà di questo GP di Turchia al suo rientro in F1 dopo otto anni di pausa.

F1 GP Turchia 2020 – Qualifiche

Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Lance Stroll Racing Point Bwt 2:07.467 1:53.372 1:47.765 2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:57.485 1:50.293 1:48.055 3 Sergio Perez Racing Point Bwt 2:07.614 1:54.097 1:49.321 4 Alexander Albon Red Bull Racing 1:59.431 1:52.282 1:50.448 5 Daniel Ricciardo Renault 2:05.598 1:54.278 1:51.595 6 Lewis Hamilton Mercedes 2:07.599 1:52.709 1:52.560 7 Esteban Ocon Renault 2:06.115 1:53.657 1:52.622 8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 2:01.249 1:53.793 1:52.745 9 Valtteri Bottas Mercedes 2:07.001 1:53.767 1:53.258 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2:07.341 1:53.431 1:57.226 11 Lando Norris McLaren 2:07.167 1:54.945 12 Sebastian Vettel Ferrari 2:03.356 1:55.169 13 Carlos Sainz McLaren 2:07.489 1:55.410 14 Charles Leclerc Ferrari 2:04.464 1:56.696 15 Pierre Gasly AlphaTauri 2:05.579 1:58.556 16 Kevin Magnussen Haas 2:08.007 17 Daniil Kvyat AlphaTauri 2:09.070 18 George Russell Williams 2:10.017 19 Romain Grosjean Haas 2:12.909 20 Nicholas Latifi Williams 2:21.611

