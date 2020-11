F1 GP BAHRAIN: DOPPIETTA MERCEDES ANCHE NELLE LIBERE 1 DI SAKHIR

Hanno già conquistato i due titoli in palio, ma Hamilton e la Mercedes continuano a dominare in pista ed anche in Bahrain il campione britannico ha iniziato il weekend facendo segnare il miglior tempo nelle libere 1 con 1’29''033 e precedendo il compagno di squadra Bottas di quasi mezzo secondo.

Dietro di loro, Sergio Perez (Racing Point) e Carlos Sainz (McLaren) separati da soli 18 millesimi ma a quasi un secondo dal leader. Quinto tempo per Gasly (Alpa Tauri) che ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Chiudono la top 10 le Renault di Ocon e Ricciardo, decimo, separati da Stroll con la seconda Racing Point.

Sessione nella norma di quest’anno per le Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel che si sono accontentai dell'11esimo e del 12esimo posto, davanti a Robert Kubica, che in questa prima sessione ha sostituito sull’Alfa Romeo Kimi Raikkonen mentre giovinazzi ha chiuso al 16esimo posto dietro alle due Haas di Grosjean e Magnussen.

La seconda sessione sarà forse più indicativa per i piloti dato che si svolgerà nel tardo pomeriggio in condizioni più simili alle qualifiche ed alla gara.

F1 GP Bahrain – Prove libere 1