F1 GP BAHRAIN: 98ESIMA POLE DI HAMILTON

Qualifiche senza sorprese a Shaker con un Hamilton mai sazio, neanche dopo aver conquistato il suo settimo titolo mondiale, che conquista in Bahrain la sua 98esima pole, la decima della stagione, precedendo di 0”289 il compagni Bottas per un’ennesima prima fila tutta Mercedes.

L’ultimo giro del campione britannico, con il record del circuito, ha cancellato le speranze di pole di Verstappen che ha chiuso terzo, battuto anche dal finlandese della Mercedes, e che sarà affiancato in griglia dal suo compagno di squadra Alexander Albon. Quinto posto, a soli 48 millesimi dal tailandese, per Sergio Perez (Racing Point) che precede di un decimo Ricciardo (Renault) tallonato a 2 millesimi dal compagno Ocon.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) ha chiuso con l’ottavo miglior tempo davanti a Lando Norris (McLaren) e al suo compagno di squadra Daniil Kvyat che ha completato la classifica della Q3.

Ancora delusioni per le Ferrari, escluse dalla Q3 con Sebastian Vettel che ha Lance Stroll (Racing Point) che pure aveva ottenuto il secondo tempo in Q1, George Russell che è riuscito a portare in Q2 la Williams per la nona volta in questa stagione, e Carlos Sainz (McLaren) fermo dopo un testa coda dovuto a problemi meccanici provocando una bandiera rossa all'inizio della sessione.

Eliminati in Q1 le due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi, le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean e Nicholas Latifi (Willimas) che nelle qualifiche di questa stagione è sempre stato battuto dal compagno Russell.

F1 GP Bahrain – Qualifiche