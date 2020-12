HAMILTON POSITIVO AL COVID-19.

Autore: Carlo Baffi

Ancora scioccato dal tremendo incidente a cui è scampato miracolosamente Romain Grosjean, il Circus ha appreso la notizia che Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19. Il sette volte iridato, reduce dalla vittoria nel G.P. del Bahrein, ha accusato lievi sintomi lunedì mattina. Nell’apprendere che una persona con cui era in contatto poco prima di arrivare a Sakhir era risultata positiva, si è quindi sottoposto all’ennesimo tampone. Secondo un comunicato Mercedes, i controlli effettuati sull’inglese nei giorni precedenti la gara erano stati tutti negativi. L’ultimo però ha dato esito positivo ed ora Hamilton si trova in isolamento. Il team anglo-tedesco fa sapere che il pilota sta bene, ma gioco forza non potrà disputare il prossimo round del mondiale in programma nel prossimo fine settimana nuovamente in Bahrein. Il team di Toto Wolff annuncerà a breve il nome di chi sostituirà il fuoriclasse britannico al volante della Freccia Nera.