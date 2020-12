F1 GP SAKHIR: RUSSELL SUBITO IN TESTA

Partenza al volo per George Russell che, per nulla imbarazzato dall’essere salito sulla Mercedes in sostituzione di Hamilton, ha fatto segnare subito il miglior tempo nelle Libere 1 del GP di Sakhir. Con 54”546 ha preceduto di 0”176 la Red Bull di Max Verstappen e di 0”265 Alexander Albon (+ 0’265). Quasi uno schiaffo morale per Valtteri Bottas che si è dovuto accontentare del quarto posto aoltre tre decimi dal suo nuovo compagno di squadra.

Distacchi corti, ma la pista è quella corta di 3,543 km e non quella dello scorso weekend. Dietro al finlandese le Alpha Tauri di Daniil Kvyat, quinto a 0''465), e Pierre Gasly staccato di poco più di sei decimi mentre Renault e Ferrari hanno completato la top 10 con Ocon davanti Vettel e, a seguire Ricciardo e Leclerc.

Sessione accettabile per le Racing Point con Lance Stroll undicesimo davantia e Sergio Pérez, ma già staccati di un secondo , mentre Carlos Sainz e Lando Norris devono accontentarsi del 13esimo e 16esimo tempo divisi dalle due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi.

Chiudono la classifica delle libere 1 le Haas e le Williams con i debuttanti Pietro Fittipaldi al 19esimo posto e Aitken ventesimo.

F1 GP Shakir – Prove libere 1