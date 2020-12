F1 GP SHAKIR: BIS DI RUSSELL NELLE LIBERE 2

Giornata indubbiamente straordinaria per George Russell che al suo debutto sulla Mercedes in sostituzione di Hamilton, positivo al Covid, è risultato il più veloce sulla pista corta di Shakir in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì. Pur non migliorando il tempo ottenuto nelle libere 1, con 54”713 Russell ha nuovamente battuto Max Verstappen (Red Bull). Terzo posto, a 0”153, per Sergio Perez (Racing Point) che ha preceduto Esteban Ocon (Renault) mentre Alexander Albon (Red Bull) ha completato la Top 5.

Dietro di loro Daniil Kvyat ( AlphaTauri) , Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault) e Pierre Gasly (AlphaTauri) mentre Carlos Sainz (McLaren),che ha lamentato problemi al cambio. Ha complettao la top 10.

Delusione per Valtteri Bottas che si è visto cancellare vari tempi per non aver rispettato i limiti della pista alla curva 8, e tra questi anche uno che gli avrebbe datoil miglior tempo della sessione, ed alla fine ha dovuto accontentarsi dell’undicesimo tempo davanti alle due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi.

Sessione deludente anche per la Ferrari con Sebastian Vettel sedicesimo, vittima di un testacoda e che varie volte ha avuto difficoltà a controllare la sua monoposto, mentre Charles Leclerc non è riuscito nemmeno a fare un giro per problemi meccanici.

F1 GP Shakir – Prove libere 2

Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 54.713 48 2 Max Verstappen Red Bull Racing 54.841 +0.128 43 3 Sergio Perez Racing Point Bwt 54.866 +0.153 52 4 Esteban Ocon Renault 54.940 +0.227 50 5 Alexander Albon Red Bull Racing 55.036 +0.323 42 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 55.068 +0.355 58 7 Lance Stroll Racing Point Bwt 55.104 +0.391 44 8 Daniel Ricciardo Renault 55.124 +0.411 47 9 Pierre Gasly AlphaTauri 55.133 +0.420 48 10 Carlos Sainz McLaren 55.258 +0.545 39 11 Valtteri Bottas Mercedes 55.321 +0.608 52 12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 55.484 +0.771 54 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 55.533 +0.820 57 14 Kevin Magnussen Haas 55.738 +1.025 49 15 Nicholas Latifi Williams 55.784 +1.071 52 16 Sebastian Vettel Ferrari 55.830 +1.117 43 17 Lando Norris McLaren 56.031 +1.318 14 18 Pietro Fittipaldi Haas 56.110 +1.397 56 19 Jack Aitken Williams 56.260 +1.547 58 20 Charles Leclerc Ferrari 2

Foto formula1.com