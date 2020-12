F1 GP SHAKIR: BOTTAS IN POLE, MA RUSSELL SEGUE A 26 MILLESIMI

Anche per il GP di Shakir, la prima fila dello schieramento sarà tutta Mercedes con Bottas che ha conquistato la sua quinta pole della stagione e che partirà affiancato dal suo novo compagno di squadra, George Russell, staccato però di soli 26 millesimi e dopo il suo inizio brillante di ieri potrebbe insidiare in gara il finlandese. Bottas dovrà guardarsi anche da Verstappen, battuto in qualifica negli ultimi minuti staccandolo di soli 56 millesimi.

Ottime qualifiche per Charles Leclerc che è riuscito a portare la Ferrari in seconda fila ottenendo il quarto tempo. Dietro di lui, Perez (Racing Point) e Kvyat (Alpha Tauri) mentre in quarta fila si schiereranno Daniel Ricciardo (Renault) e Carlos Sainz (McLaren) e Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lance Stroll (Racing Point) completano la top 10.

Fuori un po’ a sorpresa dalla Q3, Esteban Ocon (Renault) ed Alexander Albon (Red Bull) insieme a Sebastian Vettel (Ferrari), ancora una volta fermo in Q2, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Lando Norris (McLaren).

Eliminati in Q1, senza grosse sorprese, Kevin Magnussen (Haas), le due Williams di Nicholas Latifi e del debuttante Jack Aikten, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e l'esordiente Pietro Fittipaldi (Haas), condannato in ogni caso all’ultimo posto per le sostituzioni fatte alla sua power unit.

F1 GP Shakir – Qualifiche