F1 GP ABU DHABI: VERSTAPPEN BATTE BOTTAS NELLE PL1

Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi con 1’37’’378, precedendo Valtteri Bottas (Mercedes) di 34 millesimi. Terzo posto per Ocon (Renault), ma già stacccato di 1”137 dall’olandese.

Alexander Albon piazza la seconda Red Bull al quarto posto davanti a Lewis Hamilton che, al suo rientro dopo lo stop a Shakir per Covid-19, dopo aver avuto problemi ai freni all'inizio della sessione, ha fatto poi il suo tempo con le gomme dure.

Seguono, a conferma delle loro buone prestazioni, le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez e le AlphaTauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly mentre Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) completa la top 10 dalla quale restano fuori McLaren e Ferrari, alternate fra loro con Sainz davanti a Leclerc, Norris e Vettel.

Quindicesimo tempo per Robert Kubica (Alfa Romeo) seguito da George Russell, rientrato in Williams dopo la spettacolare “pausa” con la Mercedes nel GP di Shakir, e da Nicholas Latifi, ancora una volta preceduto dal compagno di squadra.

Chiudono la lista dei “classificati” le due Haas con Mick Schumacher, al suo debutto in un weekend della F1, staccato di 3”857 dal leader ma davanti a Pietro Fittipaldi, in pista anche in questo GP in sostituzione di Romain Grosjean. Sessione sfortunata per Daniel Ricciardo (Renault) che non è riuscito a segnare un tempo per un problema alla pressione del carburante.

F1 GP Abu Dhabi – Prove libere 1