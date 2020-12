F1 GP ABU DHABI: VERSTAPPEN IN POLE PER IL GP FINALE

Max Verstappen ha ottenuto in occasione della ultima gara del 2020 la sua prima pole position della stagione (la terza della sua carriera) battendo negli ultimi istanti delle qualifiche Bottas che aveva appena tolto la prima posizione ad Hamilton.

La Mercedes, sempre in prima fila a Yas Marina dal 2014 dovrà accontentarsi della seconda e terza posizione con Valtteri Bottas staccato di soli 25 millesimi mentre Hamilton è scivolato dal primo al terzo posto a 0”061 dall’olandese.

Ottima qualifica per Lando Norris che ha portato la McLaren al quarto posto davanti ad Alexander Albon con la seconda Red Bull a 0''325 dal compagno di squadra. Sesto tempo per Carlos Sainz, al suo ultimo GP con la McLaren, seguito da Daniil Kvyat (AlphaTauri), Lance Stroll (Racing Point) e Charles Leclerc con l’unica Ferrari arrivata in Q3 ma che sarà penalizzato di tre posizioni in griglia per l’incidente con Perez a Shakir, mentre Pierre Gasly (AlphaTauri) ha completato la Top 10.

Qualifiche deludenti per le Renault che dopo il terzo e quarto posto nelle libere 3 sono entrambe rimaste escluse dalla Q3 con Esteban Ocon undicesimo davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo anche lui al suo ultimo GP con l’attuale team.

Per la sua ultima sessione di qualifiche con la Ferrari, Sebastian Vettel si è dovuto accontentare di un modesto 13esimo tempo, davanti ad Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Sergio Perez (Racing Point), che dovrà partire però da fondo griglia penalizzato per il cambio del motore.

Fuori già in Q1 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), sedicesimo davanti a Kevin Magnussen (Haas), anche lui penalizzato in griglia per la gara per cambio di componenti del motore, George Russell (Williams), Piettro Fittipaldi (Haas) e Nicholas Latifi (Williams).

F1 GP Abu Dhabi 2020 - Qualifiche