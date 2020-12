F1 GP ABU DHABI: LA STAGIONE SI CHIUDE CON LA VITTORIA DI VERSTAPPEN

Chiusura di stagione in bellezza per Red Bull e Max Verstappen che, partito dalla pole, ha dominato il GP di Abu Dhabi dall’inizio alla fine conquistando il secondo successo del 2020 ed il decimo della sua carriera in F1. L’olandese ha preceduto le due Mercedes di Bottas ed Hamilton, con il campione un po’ appannato rispetto al solito ed il finlandese che con il secondo posto si conferma vicecampione 2020.

Dopo una buona partenza dalla pole, Verstappen non ha mai avuto problemi, anche dopo la safety car dovuta al ritiro di uno sfortunato Sergio Perez per un problema al motore e nel periodo di neutralizzazione la maggior parte dei piloti in testa ne ha approfittato per cambiare le gomme.

Verstappen ha poi allungato il suo vantaggio e, anche a se a dieci giri dalla fine ha lamentato vibrazioni dovute al consumo delle gomme, è riuscito chiudere il GP con un solo pit stop. A completare la buona giornata della Red Bull è arrivato il quarto posto di Albon spinto anche dalla voglia di salvarsi il posto in squadra.

Dietro di loro le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz, che potrebbero portare al team il terzo posto, ma lo spagnolo è sotto indagine da parte dei commissari per aver rallentato i concorrenti in pit lane durante i cambi gomme nel periodo di safety car.

Buon settimo posto per Daniel Ricciardo, alla sua ultima gara in Renault chiusa conquistando il giro più veloce. Ottavo posto per Pierre Gasly (AlphaTauri), davanti a Esteban Ocon (Renault) che è riuscito a passare Lance Stroll (Racing Point) proprio nell'ultimo giro.

Fuori dalla top 10 Kvyat (Alpha Tauri) e Raikkonen con l’Alfa Romeo che hanno preceduto le Ferrari che chiudono la stagione con l’ennesima delusione e Leclerc e Vettel al 13esimo e 14esimo posto, un poco felice epilogo dell’avventura in rosso del campione tedesco. Per Charles e Sainz la speranza è che veramente il motore per il 2021 che si sta provando sia all’altezza della concorrenza.

