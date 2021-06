A DARIO LUCCHESE IL PREMIO GIORNALISTICO BRUNO BRIDA

Sembrerebbe un esito quasi scontato vista la titolarità di Dario per questa fascia di attività “non F1” nel settimanale diretto da Andrea Cordovani. In realtà Lucchese ci mette sempre quel qualcosa in più e non è facile nei tempi ristretti quanto affollati di gare come quelle di Monza, che si vogliono ulteriormente valorizzare.

Il premio è puramente d’onore e non persegue scopi commerciali o speculativi, tuttavia la direzione dell’Autodromo Nazionale Monza ha il piacere di offrire due biglietti tribuna centrale per il prossimo Gran Premio di F1, mentre unificando le precedenti scadenze Lucchese avrà a disposizione per un mese in prova stampa una vettura Peugeot/Citroen.

La consegna verrà effettuata da Umberta Testa e Luca Brida in occasione della Festa dell’Automobilista in programma all’Autodromo Nazionale Monza il prossimo 25 luglio.