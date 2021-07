MONZA: IL PREMIO BRIDA A DARIO LUCCHESE

Autore: Carlo Baffi

Nell’ambito della 1^ Edizione della Festa dell’Automobilista svoltasi all’Autodromo Nazionale Monza domenica 25 luglio, giorno di San Cristoforo patrono degli Automobilisti, Dario Lucchese del settimanale “Autosprint”, ha ricevuto il Premio Bruno Brida per la sua attività giornalistica. Una gratifica professionale per la copertura fornita durante l’ACI Racing Weekend. Un riconoscimento intitolato alla memoria del Direttore di Paddock Bruno Brida prematuramente scomparso nel settembre 2019. La cerimonia, avvenuta presso la Sala Stampa “Tazio Nuvolari” del circuito brianzolo, è stata condotta dal Coordinatore della Comunicazione dell’Autodromo Davide Casati. Erano presenti Giuseppe Redaelli e Alessandra Zinno, rispettivamente Presidente e Direttore Generale dell’Autodromo, Umberta Testa e Luca Brida, moglie e figlio di Bruno Brida. Durante la consegna del Premio sono intervenuti in collegamento telefonico Franco Carmignani di Paddock e Carlo Leoni Capo Ufficio Stampa di Stellantis, che hanno ricordato l’amico e collega Bruno. Dario Lucchese è stato anche omaggiato di due biglietti di tribuna per il prossimo Gran Premio d’Italia e di una vettura Peugeot o Citroen, in prova per un mese. Molto soddisfatto il Presidente Redaelli che ha dichiarato :”Sono molto fiero, insieme al Direttore Generale Alessandra Zinno, di aver accompagnato la nascita del Premio e che la consegna avvenga proprio in Autodromo perché ritengo sia giusto che un’istituzione monzese sostenga l’iniziativa. Pur non avendo conosciuto il Direttore Bruno Brida di persona, mi sento di ammirarlo e spero che il suo lavoro possa rappresentare un modello per i giovani giornalisti che verranno. Mi fa molto piacere che il premio sia stato assegnato a Dario Lucchese perché i suoi articoli sui campionati italiani incarnano ciò che vorremmo fosse l’automobilismo”.

La Festa dell’Automobilista, ha fatto registrare un ottimo successo di pubblico, accorso nel “Tempio della Velocità”, che ha aperto le porte per la giornata di track day. I soci degli Automobile Club di Milano, Brescia, Varese e i singoli privati hanno così potuto correre in pista con le loro vetture in turni da 25 minuti. Alle 12.30, preceduti dalla statua lignea di San Cristoforo, hanno sfilato invece in parata sulla pista i mezzi agricoli della Coldiretti, le auto di servizio delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, le auto del pubblico e le moto del Moto Club Monza. Tutti i mezzi presenti hanno ricevuto la benedizione dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini che ha salutato, al suo arrivo, gli Alpini di Varese, i volontari dell’associazione Monelli della Motta e della Caritas Ambrosiana, impegnati nei preparativi dei cestini per il pranzo destinati al pubblico presente e il cui ricavato, dedotti i costi vivi, è stato interamente devoluto proprio a quest’ultimo organismo pastorale per le iniziative caritative e assistenziali.