F.1: CANCELLATO IL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE

Autore: Carlo Baffi

Ancora problemi per la 36esima edizione del Gran Premio del Giappone. Dopo la cancellazione avvenuta nel 2020 per la pandemia di Covid-19, è stato ufficializzato che anche per quest’anno il round nipponico, in programma il 10 ottobre prossimo, non avrà luogo. I motivi sono sempre legati al Coronavirus, che ha messo in serio pericolo lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Tokyo. Secondo quanto riferito da un comunicato della Fia: “A seguito di discussioni in corso con i promotor e le autorità locali, il governo giapponese ha preso la decisione di cancellare la gara di questa stagione a causa delle complessità legate alla pandemia nel paese”. Dunque nuovo stop per il circuito di Suzuka, teatro in passato di gare molto spettacolari che hanno fatto la storia della Formula Uno. A fronte di questo cambiamento, anche il calendario del mondiale potrebbe subire delle variazioni, ovviamente legate all’evoluzione del problema sanitario.