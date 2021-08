ALPINE: ALONSO RINNOVA PER IL 2022

Autore: Carlo Baffi

Alla vigilia del Gran Premio del Belgio, l’Alpine-Renault ha confermato che Fernando Alonso continuerà a far coppia con Esteban Ocon nel 2022. I continui progressi mostrati dalle prestazioni della monoposto, culminati con la vittoria del francese ed il quarto posto dello spagnolo in Ungheria, hanno giocato un ruolo fondamentale nel rinnovo del contratto tra le parti. Alonso era reduce da due anni di assenza dal Circus, ma dopo un inizio in salita, dovuto soprattutto a problemi tecnici legati allo sviluppo della A521, ha fugato timori e dubbi sul proprio stato di forma. L’acceso duello con Hamilton all’Hungaroring è stata la prova lampante che il due volte iridato è ancora capace di tenere testa anche ai top-driver grazie alla sua classe ed alla sua determinazione. L’asturiano è in perfetta sintonia con la squadra e con lo stesso Ocon. Elementi basilari per una continua crescita della scuderia transalpina che punta ad un ulteriore salto di qualità ed a raggiungere i piani alti tra i costruttori.