RED BULL: PEREZ CONFERMATO PER IL 2022

Autore: Carlo Baffi

Il mercato piloti F.1 inizia a sistemare i tasselli in vista della prossima stagione. Dopo quello di Alonso con l’Alpine, è stato ufficializzato il rinnovo di Sergio Perez con la Red Bull. Un annuncio che fuga i rumors del paddock, secondo i quali il volante del messicano era insidiato da Pierre Gasly, attuale pilota dell’Alpha Tauri. Invece per “Checo” si profila una seconda stagione con la scuderia di “Milton Keynes” al fianco di Max Verstappen. Perez s’è detto soddisfatto della riconferma, che sicuramente lo stimolerà a dare il massimo in vista della seconda parte di stagione, che vede la Red Bull impegnata in una serrata lotta al vertice contro la Mercedes.